Quand Boris Johnson, journaliste à Bruxelles, inventait les «Euro-mythes»

Une tignasse blonde, ébouriffée, et un style négligé. Quand, en 1989, Boris Johnson débarque à Bruxelles en tant que correspondant du Daily Telegraph auprès de la Commission européenne, son allure le distingue d'emblée des costumes cravates de rigueur. Lui, le fils de bonne famille de 24 ans se plaît à jouer la partition de l'enfant rebelle. Il porte des jeans troués et des chemises tachées. Il improvise des fautes de français alors qu'il maîtrise toutes les subtilités de la langue de Molière, apprise, au même titre que l'allemand ou le latin, pendant ses études. Il critique les institutions européennes au nom de la souveraineté britannique, quitte à se fâcher avec son père, qui fut l'un des premiers hauts fonctionnaires du Royaume envoyés à Bruxelles après l'adhésion du pays à la communauté européenne en 1973.Plume acérée et ton corrosif, celui que l'on surnomme alors « le bouffon » prend un malin plaisir à tourner en dérision la bureaucratie européenne. Il accuse Bruxelles de vouloir « standardiser les cercueils », « réglementer l'odeur du fumier et la taille des préservatifs », « interdire les chips parfumées aux crevettes, les saucisses britanniques et les bus à deux étages »... De belles histoires, dont raffolent les conservateurs britanniques, au premier rang desquels la Première ministre Margaret Thatcher. Sauf qu'elles sont factuellement fausses. « On s'est bien penché sur le cas des préservatifs britanniques, mais il n'a jamais été question de leur taille, seulement de sécurité », corrige Bruno Dethomas, qui fut porte-parole de la commission Jacques Delors (1988-1995).« On n'a pas vu le danger qu'il représentait »Et pourtant, comme la plupart des hauts fonctionnaires européens, il l'aimait bien, « son » Boris. « On était un peu sous le charme, reconnaît-il. Il était sympa, intelligent, un peu clown. J'avais du mal à le prendre au sérieux. » L'ancien ...