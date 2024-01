information fournie par So Foot • 14/01/2024 à 15:59

Quand Aliou Cissé invite Kalidou Koulibaly à danser en conférence de presse

Danse avec les stars.

Finaliste malheureux en 2019 et grand vainqueur en 2021, le Sénégal aborde la CAN avec un statut à assumer, et l’ambition de conquérir un deuxième titre. À la veille de leur entrée en lice contre la Gambie lundi (15h), les Lions ont assuré la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Pas si traditionnelle que ça finalement, puisque l’échange avec les journalistes a été perturbé par la diffusion d’une chanson.…

QB pour SOFOOT.com