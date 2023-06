Qualité de vie: Vienne meilleure ville au monde, Paris pénalisée par les manifestations, selon une étude

Vienne arrive pour la quatrième fois en cinq ans en tête des villes les plus agréables au monde, tandis que les manifestations contre la réforme des retraites ont pénalisé Paris et Lyon en France, selon un classement annuel publié jeudi.

La capitale autrichienne avait repris l'an passé la tête de ce classement réalisé par "The Economist Intelligence Unit", la cellule de recherche et d'analyse affiliée à l'hebdomadaire britannique The Economist.

En France, "les manifestations contre la réforme des retraites ont pénalisé le classement de ses villes", expliquent les auteurs de l'étude. Paris est passé de la 19ème position en 2022 à la 24ème en 2023, et Lyon de la 25ème à la 30ème place.

A titre de comparaison, Londres se trouve en 2023 en 46ème position et New York en 69ème.

L'indice est basé sur 30 critères qualitatifs et quantitatifs dans les domaines suivants: la stabilité, le système de santé, la culture et l'environnement, l'éducation, et les infrastructures.

La capitale autrichienne Vienne offre une combinaison quasi idéale de ces cinq facteurs et n'est pénalisée que par le manque de grands évènements sportifs. Elle est suivie par Copenhague qui arrive à la 2ème place.

Entre la 3ème et la 9ème place, on retrouve des villes australiennes, suisses et canadiennes, tandis qu'Osaka (Japon) et Auckland (Nouvelle-Zélande) sont tous deux à la 10ème place.

En 2023, dans l'ensemble des villes étudiées, l'indice moyen de la qualité de vie atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, les notes étant en hausse dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture avec la fin des mesures liées à la pandémie.

En revanche, les notes en matière de stabilité ont baissé dans de nombreuses villes, notamment en Europe à cause des manifestations qui ont marqué un certain nombre d'entre elles.

Les villes en Asie et en Océanie sont celles qui ont progressé le plus en un an: Wellington (Nouvelle-Zélande) gagne 35 places au classement, Hanoi (Vietnam) 20, Kuala Lumpur (Malaisie) 19.

Le ventre mou est quant à lui composé de nombreuses villes chinoises.

Kiev en Ukraine marque son retour dans le classement 2023 mais se situe désormais à la 165ème place, tandis que Damas en Syrie reste depuis 2015 la ville au monde où l'on vit le moins bien.