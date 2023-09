information fournie par So Foot • 07/09/2023 à 22:55

Qualifs Euro 2024 : La Pologne assure, la Slovénie et le Danemark régalent

Le fameux football champagne de Fernando Santos.

Longtemps, les Îles Féroé ont cru tenir l’exploit de cette soirée. Pendant plus de 70 minutes, Landsliðið a résisté aux vagues polonaises qui n’ont cessé de déferler. C’est finalement un pénalty de Lewandowski, auteur ensuite d’un deuxième but, qui est venu mettre fin au rêve des hommes d’Ericson (0-2). Avec ce succès, les Polonais se relancent complètement dans cette poule E, dominée par la Tchéquie. Encore invaincus, Souček et sa bande n’ont pu faire mieux qu’un nul face à l’Albanie, deuxième (1-1). Černý avait pourtant parfaitement lancé les siens avant que Bajrami n’offre un point aux Kuq e Zinjtë .…

FP pour SOFOOT.com