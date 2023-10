Qualifs Euro 2024 : Israël-Suisse reporté par l’UEFA

Initialement programmée jeudi 12 octobre, la rencontre entre Israël et la Suisse a été reportée par l’UEFA, qui en a fait l’annonce ce dimanche soir. Une décision motivée par la résurgence des tensions entre la Palestine et Israël ces dernières heures. « À la lumière des conditions de sécurité actuelles en Israël, l’UEFA a décidé de reporter tous les matchs prévus dans ce pays au cours des deux prochaines semaines. Les nouvelles dates seront confirmées en temps voulu » , rapporte l’instance dans un communiqué. « L’UEFA se réserve quelques jours supplémentaires pour évaluer si le match des qualifications européennes Kosovo-Israël pourra avoir lieu à la date initialement prévue du 15 octobre, ou si un report est nécessaire » , poursuit l’Union des associations européennes de football.

FP pour SOFOOT.com