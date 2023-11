information fournie par So Foot • 01/11/2023 à 14:50

Qualifiée pour le Mondial, l'équipe de France de petite taille pourrait en être privée

Pas de grande taille, pas de Mondial.

D’ici quelques jours, du 6 au 12 novembre précisément, se tiendra la Coupe du monde de personnes de petite taille. L’équipe de France, créée en octobre 2022, y est qualifiée pour la première fois de son histoire. Enfin ça, c’est sur le papier. Car le président de l’association de football PPT France, Ayena Adiljo, a ce mercredi poussé un coup de gueule dans les colonnes d’ Ouest-France , expliquant tout simplement qu’il n’y avait pas le budget pour l’heure d’aller à Buenos Aires, où la compétition se tiendra. « La Fédération internationale de football PPT a tout pris en charge (voiture, hébergement) sauf l’avion, qui coûte 17 000 euros, car elle n’a pas réussi à avoir assez de partenaires. J’ai contacté la Fédération française de football mais elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas nous soutenir car on ne faisait pas partie de l’organigramme. On leur a donc écrit pour leur confirmer qu’on voulait en faire partie mais on n’a jamais eu de réponse. 17 000 euros à l’échelle de la FFF, c’est peu. Le pire c’est qu’avec la fondation du sport français, ils peuvent avoir une déduction d’impôt… » , explique-t-il.…

AL pour SOFOOT.com