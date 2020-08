Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualifications Ligue des champions : ça passe pour Alkmaar, pas pour le Celtic Reuters • 26/08/2020 à 23:00









Qualifications Ligue des champions : ça passe pour Alkmaar, pas pour le Celtic par Pierre Sarniguet (iDalgo) Bien que l'édition 2019/2020 ne soit pas encore terminée, la Ligue des champions version 2020/2021 a déjà débuté. Aujourd'hui, le second tour des qualifications se tenait pour permettre aux équipes des championnats moins huppés d'Europe de rêver de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles. Parmi les 11 matchs à qualification directe disputés, on peut noter le succès des Young Boys de Berne 3 buts à 1 face à Klaksvik (Chypre). Autre vainqueur du jour, l'AZ Alkmaar face au Viktoria Plzen 3 buts à 1 en prolongations après une égalisation tardive (95e) de Koopmeiners sur penalty. La surprise de la soirée est à mettre sur le compte du Cetlic Glasgow, défait sur sa pelouse 2 buts à 1 contre les hongrois de Ferencvaros. Les 25 tirs écossais n'auront pas réussi à faire basculer la rencontre. Les vainqueurs auront encore un tour de qualification à franchir pour accéder à la phase de groupe de la Ligue des champions. Les perdants sont eux reversés au troisième tour de qualification pour l'Europa League. Les résultats complets : PAOK 3 - 1 Besiktas Tirana 0 - 1 Crvena Zvezda AZ Alkmaar 3 - 1 Plzen Qarabag 2 - 1 Sherrif Celje 1 - 2 Molde Suduva 0 - 3 M. Tel Aviv Lokomotiv Zagreb 0 - 1 Rapid Wien Ludogorets 0 - 1 Midtjylland Dinamo Brest 2 - 1 Sarajevo Legia 0 - 2 Omonia Young Boys 3 - 1 Klaksvik Celtic 1 - 2 Ferencvaros CFR Cluj 2 - 2 Dinamo Zagreb (5-6 aux tab)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.