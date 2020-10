Qualification Euro : L'Islande et la Serbie en finale, pas Haaland

Dans ces barrages comptant pour les qualifications de l'Euro, quatre demi-finales sur huit sont allées en prolongation. Ce qui n'a pas été le cas pour l'Islande ou la Hongrie, qui ont respectivement éjecté la Roumanie et la Bulgarie. La Géorgie non plus, qui s'est défait de la Biélorussie. 90 minutes ont également été suffisantes à la Macédoine du Nord pour battre le Kosovo, alors que la Serbie a eu besoin d'un peu plus de temps pour venir à bout de la Norvège. Enfin, l'Irlande du Nord (contre la Bosnie), l'Écosse (face à Israël) et la Slovaquie (devant l'Irlande) sont passés après les tirs au but.

Islande 2-1 Roumanie

En Islande, Sterling fait gagner l'Angleterre

Bulgarie 1-3 Hongrie

Seizième minute : dos au but, Sigurðsson parvient à se retourner et décoche un tir gagnant en dehors de la surface face à une foule de maillots jaunes. 27minute : Sigurðsson est lancé en profondeur, se présente devant le gardien adverse et pique sa balle pour marquer un pion refusé. 35minute : Sigurðsson contrôle de la poitrine une transversale de Finnbogason, et trompe le portier d'un enroulé suintant la sérénité. Coup de sifflet final : Sigurðsson (Islande) 2-0 Roumanie (malgré un péno de Maxim, et trois changements dès la mi-temps).