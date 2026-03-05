« Qu’il retourne en Argentine » : les fans de l'OM n'en peuvent plus de Leonardo Balerdi

On se régale toujours avec un micro à la sortie du Vel’. L’élimination de l’OM en quarts de la Coupe de France contre Toulouse a logiquement fait réagir beaucoup de fans de l’OM, qui ont passé leur frustration sur Leonardo Balerdi, qui a manqué le premier péno marseillais pendant la séance de tirs au but. Au micro de la Provence , de nombreux Olympiens ont confié leur ras-le-bol.

« Balerdi t’es nul, je suis sûr que je suis meilleur que toi au foot, même à la bagarre… Je suis meilleur en tout. T’es nul à chier, tu ne mérite pas ce club », « Qu’il retourne en Argentine », « Balerdi c’est terminé, je ne veux plus le voir en capitaine ni en défense. » …

TJ pour SOFOOT.com