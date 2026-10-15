Qu’est-ce qui cloche avec les finances des clubs anglais ?

Ce mercredi, un rapport publié par l’Autorité indépendante de régulation du football (IFR) a mis en évidence que le foot anglais est en grande difficulté financière. De quoi susciter des interrogations au vu de l’extrême richesse de la Premier League.

Qui l’eût cru ? Un rapport détaillé de l’Autorité indépendante de régulation du football (IFR) remet en cause la stabilité financière et économique du football anglais. Selon ce document intitulé The State of the Game , l’écart entre la Premier League et les autres championnats ne cesserait de croître, et 94 % des 164 clubs des six premières divisions anglaises sont déficitaires. Si en 1992-1993, au début de l’ère Premier League, le club de l’élite ayant généré le plus de recettes en a réalisé 70 fois plus que le club de l’EFL League Two en ayant généré le moins, en 2024-2025, c’est 173 fois plus. Autre statistique alarmante, 29 % des clubs de Championship ne pourraient pas survivre plus d’un mois si leurs propriétaires retiraient leur financement. Tandis qu’être promu en PL est désormais vu comme un risque, les dépenses excessives pour assurer la pérennité sportive sont de moins en moins bien perçues.

L’« effet pervers » de la richesse de la PL

L’IFR reconnaît avant tout l’effervescence économique de la Premier League, qui a généré plus de 9 milliards de livres sterling (environ 10,7 milliards d’euros) la saison dernière. Comme ce championnat est celui qui génère le plus de ressources à l’échelle mondiale, tout promu connaît des contraintes d’adaptation presque impossibles à gérer. « C’est l’effet pervers de l’extrême richesse de la Premier League, explique Jean-Pascal Gayant, professeur d’économie à l’université de Rennes. Les clubs de Championship s’engagent dans des recrutements très onéreux, ce qui les conduit au bord du précipice lorsqu’ils ne parviennent pas à monter. » Luc Arrondel, professeur à l’École d’économie de Paris et directeur de recherche au CNRS, précise : « Les parachute payments (les aides versées par la ligue aux clubs qui sont relégués, NDLR) créent aussi des inégalités en Championship. Les clubs relégués conservent un chiffre d’affaires important et en réinvestissent une grande partie dans les salaires pour remonter immédiatement. S’ils n’y parviennent pas, les difficultés financières peuvent alors apparaître. » …

Propos de Jean-Pascal Gayant et Luc Arrondel recueillis par SW.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com