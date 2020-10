Le ministre de la Santé a pris à partie la députée de La France insoumise jeudi matin lors de l'examen du nouveau projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire à l'Assemblée nationale, assurant que son groupe parlementaire avait voté contre toutes les propositions du gouvernement dans le cadre de la gestion de crise de l'épidémie de Covid-19.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 15 octobre 2020 à Paris. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Santé Olivier Véran étaient auditionnés jeudi 22 octobre à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen le nouveau projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, que l'exécutif veut prolonger jusqu'au 16 février 2021 inclus pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Une séance qui a été le théâtre d'une vive altercation entre le ministre de la Santé et la députée de La France insoumise Danièle Obono. "Je vais vous dire une chose sans provoc', mais quand même un peu , s'est emporté M. Véran. Mme Obono, c'est pour vous ça. Depuis le début, votre groupe parlementaire a voté contre tout : contre l'état d'urgence, contre la sortie de l'état d'urgence, contre les mesures dérogatoires de sortie d'état d'urgence, contre les systèmes d'information de contact tracing, vous avez même voté contre les systèmes d'information qui permettent d'enregistrer les tests positifs pour prévenir les patients. Vous avez voté contre tout. Je vous pose la question : qu'est-ce que vous avez à proposer face à l'épidémie qui remplit les hôpitaux ?" , a-t-il répliqué à la députée de Paris, qui ne cessait de l'invectiver. "Je prendrai la parole quand j'aurai envie de la prendre" , a-t-elle notamment répondu à Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois qui lui demandait d'attendre son tour pour parler.

"C'est factuel. Dans l'ensemble des textes que j'ai eu l'honneur de présenter devant le Parlement, le groupe de la France insoumise à l'unanimité, ce n'est pas une interpellation personnelle, ce sont des faits, a voté contre l'état d'urgence, contre la sortie de l'état d'urgence, contre les mesures dérogatoires de sortie d'état d'urgence, contre les systèmes d'information permettant d'enregistrer les tests positifs, contre les systèmes d'information permettant d'appeler les patients malades pour les mettre à l'abri. C'est factuel, Mme Obono", a insisté le ministre.

"Misérable Véran..."

"Quelles sont les propositions alternatives permettant de faire autrement ?", a-t-il encore demandé. "Je ne dis pas que nous avons la science infuse et que l'ensemble de la communauté scientifique et médicale et l'ensemble des juristes qui travaillen auprès du gouvernement ont forcément raison. Je dis qu'on est ouvert aux contributions. Mais un vote contre n'est pas une contribution" , a-t-il fait valoir.

"Misérable Véran, tellement habitué aux godillots LREM qu'il ne supporte pas des député·es qui font leur travail en demandant des comptes à son gouvernement sur son bilan Covid-19 catastrophique" , a par la suite tweeté Danièle Obono, en mettant en lien les propositions de La France insoumise face à l'épidémie.