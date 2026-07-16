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Qu’est-ce que tu as foutu, Angleterre ?
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 01:04

Qu’est-ce que tu as foutu, Angleterre ?

Qu’est-ce que tu as foutu, Angleterre ?

Qu’est-ce que l’Argentine fait de mieux dans ce Mondial 2026 ? Donner le ballon à Lionel Messi. Mais encore ? Renverser des situations surnaturelles. L’Angleterre s’est donc dit que c’était une bonne idée de lui laisser ces deux possibilités pendant plus de 40 minutes. Thomas Tuchel a fait plier son équipe et celle-ci a logiquement rompu.

Jamais l’Angleterre n’avait été dans un fauteuil durant la phase finale de ce Mondial. Bousculés par la République démocratique du Congo, le Mexique et la Norvège, les Three Lions ont bien cru avoir eu plus de fil à retordre lors des tours précédents qu’en demi-finales au moment d’ouvrir le score face à des Argentins toujours pas maîtres de leur sujet. Les centraux de l’ Albiceleste voyaient les cartons jaunes pleuvoir et l’épée de Damoclès se rapprocher dangereusement de leur crâne, mais ils ont pu souffler un grand coup lorsqu’ils ont senti le bloc anglais reculer dès la remise en jeu. Plutôt que de noyer son adversaire, l’équipe de Thomas Tuchel l’a laissé en vie, comme si elle n’avait pas déjà vu de trop près qu’une bête argentine blessée est plus dangereuse que jamais.

Quand l’Angleterre recule, Messi avance

Le but d’Anthony Gordon venait justement récompenser deux premiers tiers de partie plutôt réussis de la part des Britanniques. D’abord entrés dans le jeu adverse en répondant aux coups avec vigueur, ils ont longtemps fait jeu égal avec les champions du monde en titre, concédant très peu d’occasions grâce à une prise à plusieurs sur Lionel Messi et piquant parfaitement sur les rares failles laissées dans le dos des milieux. Jusqu’ici, tout allait bien. Avec ses trois changements par rapport au quart de finale gagné dans la douleur face à la Norvège, dont la titularisation du passeur décisif Morgan Rogers, Tuchel voyait ses choix payer et se rêvait peut-être déjà adoubé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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