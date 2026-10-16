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Qu’est-ce que le tragedy chanting qui mobilise le foot anglais ?
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 19:09

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Qu’est-ce que le tragedy chanting qui mobilise le foot anglais ?

Qu’est-ce que le tragedy chanting qui mobilise le foot anglais ?

Se moquer des fans de Liverpool en appuyant sur le drame d’Hillsborough, certains supporters de Manchester City l’ont fait le week-end passé, et ils ne sont malheureusement pas les premiers. Le foot anglais a pourtant musclé son jeu depuis 2023 pour enrayer ce phénomène, appelé tragedy chanting .

La police du Merseyside n’a pas chômé dimanche dernier. Deux voleurs de téléphones ont été interpellés dans le centre-ville de Liverpool. Des vélos à assistance électrique trafiqués et des motos ont été saisis aux abords de Newsham Park et d’Everton Park. Un banal contrôle routier a aussi permis de trouver 200 kilos de cocaïne à bord d’un Ford Transit à Birkenhead. Un beau bilan, auquel il faut ajouter dix arrestations lors du match entre Liverpool et Manchester City. Les motifs : agression d’un agent de police, ivresse publique, bagarre, jet de projectiles sur le terrain et, last but not least , ce que nos voisins appellent tragedy chanting . Cinq personnes ont été arrêtées sur cette base, suspectées d’avoir entonné des chants moqueurs sur Hillsborough. Tout sauf un cas isolé outre-Manche.

« Vous pouvez nous traiter de mange-merde, mais pas d’assassins »

Les exemples récents de tragedy chanting concernent en majorité Liverpool et le drame du 15 avril 1989, qui a fait 97 morts. Les paroles « Always the victims, it’s never your fault » (Toujours les victimes, ce n’est jamais votre faute) se font entendre régulièrement lorsque jouent les Reds . Une manière pour les supporters adverses d’insinuer que les Scousers se victimisent et qu’ils avaient leur part de responsabilité dans la catastrophe – l’inverse a été démontré en 2016. D’autres cas se rapportant au crash de Munich (23 morts dont 8 joueurs de Manchester United en 1958), au Heysel (39 morts en 1985), à l’incendie de Bradford (56 victimes en 1985) et à la mort de deux fans de Leeds, poignardés à Istanbul en 2000, ont été recensés. Le chambrage fait partie intégrante du foot, mais il y a des limites morales à ne pas franchir.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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