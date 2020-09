Qu'est-ce que la FIFA va encore bien pouvoir nous inventer ?

Selon la presse italienne, la FIFA serait prête à transformer le football en imposant, dès 2022, des championnats raccourcis. Et si c'était l'occasion d'imaginer le sport de demain ? En pire...

Des tirs au but façon hockey ?

Des tirs au but avant la prolongation ?

Ça a le mérite d'être clair. Afin de réduire le nombre de matchs par saison tout en les intensifiant, les "", la FIFA, selon le journal italien, essayerait d'imposer l'idée de championnats raccourcis, sur seulement 5 mois, avec une phase seulement, sans aller et retour, puis des play-offs. On se dirigerait tout droit vers une forme d'américanisation du football, comme cela se fait déjà en NHL, le championnat nord-américain de hockey. Mais amusons-nous et allons plus loin. Pour attirer un nouveau public, pour rendre le ballon rond plus attrayant et plus spectaculaire, de nombreuses autres règles peuvent être imaginées.Exactement comme en 1968, lorsque les Américains ont pris l'initiative de changer des règles dans leur première ligue professionnelle, la NASL. La plus connue, celle qui reste toujours en tête parmi les aficionados, est celle des tirs au but. En effet, l'esprit américain refuse l'idée de match nul et a donc imposé une séance de TAB après chaque score de parité, en championnat. Mais des tirs au but assez particulier, sous la forme d'un face-à-face. Au lieu d'un tir direct, comme celui d'un penalty, le tireur est placé à une trentaine de mètres du but et a cinq secondes pour tirer. Il peut se déplacer où il veut vers le gardien, tirer quand il veut, pendant que ce dernier peut sortir de sa ligne de but et tenter un affrontement. Et si on rétablissait ce format ?