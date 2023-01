Qu'attendre de l'année 2023 à l'OL ?

Malgré la petite éclaircie aperçue à Brest il y a une semaine, l'OL a débuté 2023 comme il a traversé 2022 : en décevant au point de perdre à domicile face à Clermont (0-1). Et rien N'indique que cette année sera différente de la précédente.

Faire du neuf avec du vieux

En battant Brest 4-2 pour conclure 2022, l'OL avait été plus sage que ce que l'on pouvait penser et avait déjà commencé à tenir ses résolutions. Malheureusement, à peine 17 heures après avoir célébré le Nouvel An, les Rhodaniens sont retombés dans leurs travers. Résultat : après un match passé à ne pas trop savoir quoi faire du ballon (60% de possession) et à ne jamais survoler les débats (13 tirs de chaque côté), les Lyonnais ont été punis en fin de match par les Auvergnats , après une faute de main de Castello Lukeba dans sa surface. Une défaite amère. Pas tant pour la sensation d'avoir subi un hold-up, puisque ce n'en était pas un, mais pour la répétition des symptômes d'une maladie qui bouffe les entrailles des Lyonnais. L'état-major a beau avoir ramené les docteurs Rudi Garcia, puis Peter Bosz, et maintenant Laurent Blanc, son bébé est toujours aussi mal en point.D'ailleurs, Laurent Blanc, plus de deux mois après avoir pris ses fonctions, n'a toujours pas su poser un diagnostic sur les maux de son groupe., lâchait-il après ce premier revers de 2023. Quoique le technicien cévenol ait bien une petite idée derrière la tête., expliquait-il au micro de Prime Video. Le remède selon lui ?(dans ce groupe), analysait le coach lyonnais. Une ordonnance appuyée par Anthony Lopes, le plus ancien de l'effectif :Ni une ni deux, Jean-Michel Aulas est allé fouiller dans ses vieux placards et a ressorti de sa pharmacie un remède déjà utilisé : Dejan Lovren.Officiellement de retour entre Rhône…