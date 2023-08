QSI est-il en train de laisser tomber le PSG ?

10 NEYMAR JR (psg) during the UEFA Champions League, Round of 16 match between PSG and Bayern Munich at Parc des Princes on February 14, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

L'été compliqué traversé par le PSG sur le marché des transferts peut-il être le révélateur d'un processus plus profond au sein du club de la capitale ? La stratégie mise en place par QSI depuis de longues années semble en tout cas avoir fait son temps.

Marquinhos pourrait bientôt se sentir bien seul au rayon des joueurs historiques, symboles de l’ère QSI, dans la capitale. Presnel Kimpembe – dont le retour à la compétition devra encore se faire attendre – mis à part, le capitaine brésilien devrait se retrouver entouré uniquement de joueurs dont l’ancienneté au pied de la Tour Eiffel n’excède pas les trois saisons. Soit un effectif au sein duquel ils ne seraient que deux à avoir connu la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Une hypothèse qui ne deviendra réalité que si la direction parisienne parvient à se débarrasser de tous ceux sur le front desquels elle a collé une étiquette « indésirable » ces derniers mois. Mais qui illustre une volonté forcenée de faire table rase de tout ce qui a été construit au fil des ans pour permettre aux Rouge et Bleu de rêver plus grand.

Un été pour tout casser

La liste des rebuts du club de la capitale s’est encore allongée ce mercredi, trois jours seulement avant le début de la saison face à Lorient. Cinq nouveaux noms, et pas des moindres (Verratti, Neymar, Bernat, Ekitike, Renato Sanches) n’entrent plus dans les plans. Marco Verratti, joueur le plus ancien de l’effectif et symbole numéro un de l’ère QSI, et Neymar, transfert le plus cher de l’histoire du football, entre autres, sont ainsi invités à s’en aller écrire leur avenir ailleurs. Le nouvel épisode de la navigation à vue des champions de France depuis le début de l’été. Et accessoirement d’une perte de clinquant au sein d’un effectif dans lequel les noms se font moins ronflants. Tout l’inverse de la stratégie adoptée par QSI depuis sa prise de pouvoir en 2011. Ce qui conduit à se poser une question : cette nouvelle feuille de route peut-elle correspondre aux investisseurs qataris ?…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com