QRM et Concarneau relégués, Troyes vers le National, Angers dauphin

Incroyable, Bordeaux va se maintenir !

Cet antépénultième multiplex de la saison en Ligue 2, qui avait lieu ce vendredi, aura surtout eu des conséquences sur le bas du tableau. Battu par Grenoble (2-1) , Concarneau, qui avait pourtant ouvert le score, ne se maintiendra pas en Ligue 2 et évoluera en National l’an prochain. Les Thoniers seront accompagnés de QRM, défait à domicile par Dukerque, qui a renversé le match en seconde période (1-2) , et qui est désormais trop loin pour son adversaire du soir. Le succès de l’USLD est aussi terrible pour Troyes, tenu en échec par Valenciennes (1-1) , déjà relégué depuis plusieurs semaines. L’ESTAC a six points de retard sur la 16 e place et a neuf orteils en National, alors que la fin de match a été émaillée par une interruption liée à des lancers de fumigènes.…

LT pour SOFOOT.com