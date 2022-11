Qatar : une défaite sur le terrain, mais une victoire diplomatique

Non, le Qatar n'a pas fait que se ridiculiser dimanche au stade Al Bayt. Le match d'ouverture a permis au pays hôte d'afficher en tribunes son unité avec son voisin saoudien, Mohammed ben Salmane accompagnant le monarque Tamim ben Hamad Al Thani sur la photo. Le jeu du Qatar est avant tout diplomatique, et il s'est félicité de son coup.

"Quand le Qatar a décroché l'organisation de la Coupe du monde 2022, les autres pétromonarchies ont fait grise mine." Georges Malbrunot et Christian Chesnot

Eau dans le gaz

À cet instant, la nuit est tombée sur la péninsule. Le stade Al Bayt est plongé dans l'obscurité, et le visage de l'Emir du Qatar, le cheik Tamim ben Hamad Al Thani, apparaît soudainement sur l'écran géant. Un rugissement s'empare des tribunes. Celui que l'on présente comme le nouveau père de la nation qatarienne doit prononcer quelques mots en ouverture de la Coupe du monde 2022. Micro en main, lasur les épaules, Al Thani se réjouit de la tenue de ce premier Mondial dans un pays arabe et promet le respect des. Proposée à des millions de téléspectateurs, l'image est léchée. À l'instar de ses buildings, le Qatar ne lésine pas sur la forme. Dans le cadre, au premier plan, s'exhibe un autre poids lourd de la région : Mohammed ben Salmane, régent de l'Arabie saoudite. Depuis qu'il dirige l'une des principales puissances du Moyen-Orient, il n'est pas vraiment le meilleur ami du Qatar. Un peu de jalousie s'est insérée dans la relation, avec les réussites successives du Qatar lors de la dernière décennie : le PSG, son gaz ou son leadership croissant sur la scène internationale.Dès son arrivée au pouvoir à l'été 2017, MBS a imposé un embargo à son voisin et a rompu ses relations diplomatiques., rappelle David Rigoulet-Roze, chercheur et universitaire spécialiste des équilibres géopolitiques au Moyen-Orient. Jusqu'aux années 2000, l'usage voulait que le Qatar s'aligne sur la politique étrangère de l'Arabie saoudite. Pourtant, la péninsule grande comme la Corse n'a pas vraiment suivi la consigne en postulant l'organisation de la grand-messe du football., détaillent Georges Lire la suite de l'article sur SoFoot.com