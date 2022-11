information fournie par So Foot • 25/11/2022 à 10:00

Qatar : Pourquoi y a-t-il autant de sièges vides dans des stades annoncés pleins ?

Bien que les chiffres officiels laissent imaginer que le public est au rendez-vous de ce Mondial qatari, il suffit de jeter un œil aux tribunes pour s'apercevoir que certains sièges restent vides quand ils ne sont pas désertés par leurs occupants avant la fin de la rencontre. Un paradoxe qui interroge, sans parler de l'ambiance le plus souvent feutrée qui règne dans ces vastes stades réfrigérés.

Que tous ceux qui sont dans le stade lèvent le doigt

Son Qatar mené 0-2 par l'Équateur et désemparé face à la situation, Felix Sánchez Bas a fini le match d'ouverture le regard dans le vide. Aussi bien au sens figuré qu'au propre, bien qu'il ne le formulera pas ainsi. Interrogé sur ces tribunes du stade Al-Bayt qui se sont drastiquement clairsemées dès la mi-temps – certains déserteurs ayant brandi le motif du froid dans les tribunes, les chances anéanties de leur équipe de revenir au score ou la route qui les attendait –, le sélectionneur du pays organisateur a botté en touche, sans risquer de blesser quelqu'un :Soit entendu le Catalan : les Grenats affrontent ce vendredi le Sénégal et chercheront à retenir cette fois leurs supporters jusqu'au coup de sifflet final., s'étonne Hamza, supporter tunisien présent à Al-Bayt, avant de connaître de son côté une tout autre ferveur le surlendemain, sa propre délégation plongeant l'Education City Stadium dans un délire festif.Le manque de culture foot au pays des cheikhs n'explique pas pour autant l'écart que l'on peut mesurer entre les chiffres d'affluence officiels et les nombreux espaces vides visibles à l'œil nu. Sur le match d'ouverture toujours, le speaker a annoncé fièrement la présence de 67 372 spectateurs pour un stade ayant une capacité de... 60 000 places indiquées sur la plupart des documents présentations. Soit un taux de remplissage de 112,29% ! Pour expliquer ce surplus, la FIFA nous a d'abord communiqué que ces chiffres ronds correspondent à ce qui était indiqué sur le dossier qatari, afin de répondre aux exigences de l'instance internationale. Après recomptage, le stade Al-Bayt peut en réalité