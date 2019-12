Qatar : on a testé le métro du futur à Doha

C'est une expérience unique qui permet de faire un petit saut dans le futur. Un train rapide, silencieux, entièrement automatisé, des stations spacieuses et lumineuses... A Doha depuis un mois, le métro est devenu l'attraction à la mode. Il relie désormais tous les points névralgiques de la capitale qatarienne, et notamment le centre-ville à l'aéroport international. Son efficacité a pu être testée lors de la Coupe du monde des clubs, fin décembre.Le réseau comporte actuellement trois lignes, 36 stations et 75 km de voies. Le voyageur a le choix entre deux tarifs : 50 centimes pour un billet classique ou 2,50 euros pour une place en première classe. Pour ce prix-là, vous avez droit à des fauteuils plus larges mais surtout, vous pouvez vous installer sur l'un des deux sièges face aux rails, comme si vous conduisiez le train. Les sensations sont garanties car une bonne partie du tracé est aérien et la vitesse sur certaines portions peut atteindre 100 km/h. Les Qatariens précisent fièrement que leur métro sans conducteur est le plus rapide du monde. Le métro de Doha quand on vient de Paris, ça fait un petit choc. Et vous savez par qui il est géré ? @RATPgroup et Keolis (propriété de @SNCF) #Qatar #SNCF #RATP pic.twitter.com/diwVaC1ahm-- Laurent Perrin (@lperrinparisien) December 25, 2019 Il sera l'un des atouts majeurs de la ville en 2022. Pour faciliter les déplacements des centaines de milliers de supporteurs attendus lors de la Coupe du monde de football (21 novembre- 19 décembre), l'opérateur assure qu'il pourra garantir le passage d'une rame par minute ! La gestion du métro de Doha a été confiée à deux entreprises françaises : la RATP et Keolis, filiale de la SNCF/DR Lancé il y a six ans, ce projet pharaonique a coûté plus de 17,5 milliards d'euros. Les trains ont été construits au Japon mais ce sont deux entreprises françaises qui ont obtenu la gestion du réseau : la RATP et Keolis, filiale de la ...