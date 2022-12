Qatar : Les livreurs Talabat, dernier maillon d'une chaîne d'exploitation

En pleine Coupe du monde, les demandes de livraisons de repas explosent. Talabat, entreprise koweïtienne, sorte de Deliveroo régional, exploite une armée de motards reconnaissables par leurs tenues orange. Certains livreurs racontent leur calvaire.

"Ils m'ont viré de manière non officielle. J'ai demandé à mon patron qu'il me rende mon passeport, mais

Jason* a la voix tremblante. L'homme vient de se présenter pour la première fois devant la justice qatarie contre son ancien employeur Limitless Delivery WLL. L'entreprise fournit la main-d'œuvre à Talabat, application régionale de livraison de repas., rectifie Jason.À son arrivée au Qatar le 25 septembre 2021, son employeur saisit son passeport, et ce, malgré la fin du système de la kafala*, annoncée en 2020 par les autorités. Le jeune homme de 24 ans ne peut plus faire marche arrière. Le salaire minimum légal de 1000 QR (260 euros) pour lequel il a signé n'est pas assuré. On signifie à Jason que seule la fréquence de ses livraisons lui permettra d'atteindre ce montant. Il doit également passer outre ses conditions de logement, situé dans le quartier d'al-Nasri : des blocs de contreplaqués surpeuplés, aux climatisations défaillantes.L'entreprise prête à Jason une moto et lui paye le plein, mais elle ne lui verse qu'entre 4 et 5QR (1,30 euro) par repas livré. Alors, pour que cela soit un tant soit peu rentable, le livreur ougandais roule jusqu'à l'épuisement. Un jour, il tombe violemment de moto. Son genou saigne abondamment.