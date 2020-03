Après Nike et ALL, c'est au tour de Qatar Airways de signer un partenariat avec le Paris Saint-Germain. D'une durée de trois ans, ce contrat de sponsoring place la compagnie aérienne de l'État du Qatar dans la liste des sponsors premium du club actuel leader de Ligue 1. Le montant du partenariat n'a pour l'instant pas été communiqué, mais il oscillerait entre 5 et 10 millions d'euros, selon une source proche du club parisien.

Lire aussi Football : le PSG, nouveau roi de la vente de maillots

Qatar Airways, déjà partenaire de la Fifa, la Conmebol, ou d'autres clubs comme l'AS Rome (Italie), Boca Juniors (Argentine) et le Bayern Munich (Allemagne), devient également le « partenaire aérien » de la section féminine et handball du PSG. Ce partenariat s'étend jusqu'en 2022, date à laquelle le Qatar organisera la Coupe du monde de football (21 novembre - 18 décembre). « Cette alliance témoigne de notre volonté de développer des partenariats innovants avec de grandes marques », a déclaré Marc Armstrong, directeur du sponsoring pour le PSG.

Satisfaire aux exigences du fair-play financier

Le club parisien a signé en 2019 les « deux plus importants contrats de sponsoring de son histoire », avec l'équipementier Nike, et ALL, une marque du groupe hôtelier Accor, évalués au total à environ 150 millions d'euros par an. Selon une étude du cabinet Deloitte publiée en janvier, le PSG est le 5e club

... Lire la suite sur LePoint.fr