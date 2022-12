Qatar : à qui a profité la Coupe du monde ?

Décrié sur plusieurs aspects, notamment pour la condition des travailleurs migrants sur les chantiers et les droits sociaux, le Qatar était attendu au tournant pendant le Mondial. Une fois l'événement passé, quel bilan faut-il en tirer et quelles évolutions faut-il attendre pour la suite ?

"On redoute ce qu'il va se passer maintenant quand il n'y aura plus la lumière médiatique." Lola Schulmann, militante Amnesty International

Le Qatar acte ou la cataracte ?

Kylian Mbappé et Lionel Messi n'avaient pas encore saupoudré la finale de leur magie que le Qatar voulait montrer qu'il gérait déjà l'après. Autour du stade 974, avant même la finale, les ouvriers commençaient à s'attaquer aux premiers blocs, comme pour prouver que la promesse de cette enceinte démontable et expédiable sera bien tenue. Un gage parmi d'autres de la FIFA et du Comité suprême d'organisation, qui voulaient faire de ce Mondial. Gianni Infantino, lui, a déjà fait son bilan éminemment positif de cette petite sauterie :Il pourra aussi mettre en avant le record de buts inscrits sur un seul tournoi , une première pour une femme arbitre en la personne de Stéphanie Frappart , la présence des six continents au second tour , les 3,7 millions de visiteurs ou encore la réussite dans la gestion des flux.Tout ça, c'est bien beau, et les Qataris eux-mêmes ne peuvent que se réjouir de leur coup., analysait l'un d'eux, une fois dans la dernière ligne droite :Raphaël Le Magoariec concède à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com