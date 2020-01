Qassem Soleimani, puissant général iranien, tué en Irak par un tir de drone américain

Le puissant général iranien Qassem Soleimani, chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, et émissaire de la République islamique en Irak, a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad. Un dirigeant irakien pro-Iran a été victime de la même frappe visant leur convoi. L'Iran estime qu'il s'agit d'une « escalade extrêmement dangereuse », trois jours après l'attaque inédite contre l'ambassade américaine.Un ordre de « tuer » donné par Trump. Peu après l'opération, le Pentagone a annoncé que le président américain avait lui-même donné l'ordre de « tuer » Soleimani. L'autre victime est Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran désormais intégrés à l'Etat irakien. Il était le véritable chef opérationnel de cette organisation et le lieutenant du général Soleimani pour l'Irak depuis des décennies. Une photo officielle de Qassem Soleimani diffusée le 1er octobre 2019. AFP Donald Trump a tweeté l'image d'un drapeau américain, sans le moindre commentaire, peu après l'annonce de la mort du général Soleimani à Bagdad. Dans la journée, un responsable militaire américain a affirmé à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, que la frappe était « un tir de précision d'un drone ». pic.twitter.com/VXeKiVzpTf-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020 Les Iraniens crient « vengeance ». Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé vendredi à « venger » la mort du général Soleimani et décrété un deuil national de trois jours dans son pays.« Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années [...]. Si Dieu le veut, son oeuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs », a déclaré ...