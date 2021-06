Pyrénées-Orientales: le chef LR n'exclut pas une alliance avec le RN

Alors que la direction des Républicains exclut tout compromis avec l'extrême droite, le chef de file LR aux élections départementales dans les Pyrénées-Orientales Jean Sol n'écarte pas une alliance avec le RN après le second tour ( POOL / CHRISTIAN HARTMANN )

Alors que la direction des Républicains exclut tout compromis avec l'extrême droite, le chef de file LR aux élections départementales dans les Pyrénées-Orientales n'écarte pas une alliance avec le RN après le second tour, déclenchant une polémique.

"La démocratie fait qu'à un moment donné il faut être capables de travailler avec toutes les bonnes volontés, autour d'un projet, au service de notre département, sans exception, ni sectarisme", a déclaré le sénateur Jean Sol, interrogé sur une éventuelle alliance avec le RN après le 27 juin, lors d'un débat organisé jeudi soir par France Bleu.

S'il pouvait se hisser à la tête du département à l'issue du scrutin, Jean Sol n'écarte pas la possibilité qu'un cadre du RN occupe une vice-présidence au sein du Conseil départemental.

"Cela pourrait se faire, dans l'apaisement, sur la base d'une représentativité des différentes sensibilités et sur la mutualisation des compétences. (...) Il est possible de travailler avec toutes les bonnes volontés. En ce qui me concerne, (la porte) est ouverte", a déclaré Jean Sol.

Le RN nourrit de grandes ambitions dans ce département, après avoir conquis la ville de Perpignan. Vendredi matin, sur Public Sénat, le maire RN de Perpignan Louis Aliot a estimé que les élus de son parti aux départementales pouvaient "s'entendre" avec des élus LR après le 2e tour pour évincer la gauche "socialo-communiste".

"Je pense qu'on n'est pas obligé de s'embrasser pour faire de la politique et qu'on peut discuter sur des idées, sur des projets et un échéancier", a-t-il ajouté. Au deuxième tour, le RN se maintient dans 14 cantons sur 17, après être arrivé en tête dans cinq à Perpignan.

- "Hypocrites" -

Le patron du PS Olivier Faure s'est pour sa part indigné du positionnement du chef de file LR dans les Pyrénées-Orientales.

"Jean Sol, qui a le soutien à la fois de Jean Castex et de Christian Jacob, a annoncé très tranquillement qu'il était prêt à un accord avec le Rassemblement national pour battre la gauche dans ce département", a-t-il dénoncé dans un tweet.

"Au moment même où nous avons fait le choix du retrait en Paca, le choix du barrage républicain, voilà que ces hypocrites sont en train de fissurer ce front républicain dans le département où Louis Aliot a déjà été élu maire il y a un an à Perpignan", poursuit-il.

Il demande en conséquence aux Républicains de retirer à Jean Sol l'investiture LR.

Jean Castex était maire de Prades (Pyrénées-Orientales) avant son arrivée à Matignon et leader départemental UMP-UDI en 2015.

Le patron de LR dans les Pyrénées-Orientales s'est également refusé à donner des consignes de vote dans les cantons où le second tour oppose la gauche au RN. "Nous n'avons pas de consigne de vote à donner. Les voix de nos électeurs ne nous appartiennent pas", a-t-il dit.

"Nous restons fidèle à nos convictions et rejetons toutes les tambouilles", a de son côté réagi vendredi auprès de l'AFP la présidente sortante du département Hermeline Malherbe (PS). "Partout où nous sommes présents, nous appelons à voter pour les candidats de la majorité départementale et dans les autres cantons à barrer la route au RN", a-t-elle ajouté.

Dans les rangs du centre et de la droite, les propos de Jean Sol sont aussi critiqués. "Il n'est pas question qu'il y ait le moindre accord avec le RN", a ainsi affirmé Annabelle Brunet, conseillère départementales sortante Nouveau centre.

"Avant le début de la campagne, cela avait été clair. Je ne me serais jamais engagée avec lui sinon. Cela avait été plus que clair. Il ne s'agissait pas de récupérer quoi que ce soit du RN. C'est hors de propos. C'est ni éthique, ni stratégique", a-t-elle souligné.

La gauche préside ce département depuis 1998.

