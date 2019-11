Pyramide de Khéops : cette cavité «plus grande que prévu» qui intrigue les chercheurs

Lancée fin 2015, la mission ScanPyramids continue de faire « parler » la grande pyramide de Kheops. Voici près de cinq ans que cette mission scientifique franco-égyptienne coordonnée par l'université du Caire et l'institut HIP (Héritage-innovation-préservation) a entrepris de « radiographier » l'intérieur de la dernière merveille du monde antique encore debout. La méthode utilisée -la muographie- est totalement nouvelle en archéologie. Elle consiste à mettre en évidence les pleins et les vides d'un édifice, en mesurant le flux de charges électriques -les muons- qui le traverse. Les muons auront-ils raison des multiples mystères de Kheops ?De ce colosse de pierre, vieux de 4500 ans, on ignore toujours tout ou presque. Comment seulement 4000 hommes ont-ils pu le construire en à peine vingt-cinq ans, hisser à 146 m de haut autant de millions de blocs ? Pourquoi est-elle la seule pyramide à posséder trois chambres en étage : une chambre souterraine abandonnée, une autre dite de la reine qui n'a jamais abrité aucune sépulture royale, une chambre dite du roi où l'on a retrouvé un sarcophage vide ? Pour déjouer les pillards et permettre au pharaon de reposer en paix, ses architectes ont-ils multiplié les stratagèmes, plaçant au sein de l'édifice un réseau secret de couloirs et de chambres ? Mehdi Tayoubi, qui co-dirige la mission ScanPyramids, nous explique, en exclusivité, les dernières trouvailles de cette incroyable aventure, également dévoilée en images à partir de ce samedi sur le site Vimeo.Il y a deux ans, vous avez découvert une vaste cavité, un « grand vide » (« big void » en anglais) au cœur de la grande pyramide ? Qu'avez-vous appris depuis ?MEHDI TAYOUBI. Après l'avoir étudié sous de nouveaux angles depuis la grande galerie, mais aussi depuis le dessus de la chambre du roi, nous supposons maintenant que ce vide est sans doute d'un seul tenant : il ne s'agirait donc pas d'une ...