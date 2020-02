Puy-de-Dôme : sous les volcans d'Auvergne, du vin

Et si Clermont-Ferrand devenait la capitale mondiale des vins volcaniques ? C'est le rêve fou d'un vigneron, Pierre Desprat, et d'une association, Vinora, qui tenait le 30 janvier, à la Grande Halle d'Auvergne de la ville, le premier salon international des vins volcaniques. « J'ai l'impression d'organiser une cousinade », souriait le vigneron auvergnat à l'heure de recevoir sur ses terres des professionnels du monde entier qui ont la particularité de faire pousser leur vigne au pied ou sur les pentes d'un volcan éteint ou non.La famille de Pierre Desprat produit du vin depuis 1885 et exploite aujourd'hui 190 des 360 hectares que compte l'appellation AOC côtes-d'auvergne. Il y a cinq ou six ans, se souvient-il, alors que le département du Puy-de-Dôme œuvrait pour le classement de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'Unesco, « j'ose dire lors d'une dégustation de nos vins que ce n'est pas un côtes-d'auvergne mais un vin volcanique ». Et c'est une révélation. « Nous avons découvert qu'il y avait, dans le monde, une famille constituée d'une dizaine de petits vignobles comme le nôtre produisant du vin volcanique ».Des notes de pierre à fusilDes vignes plantées à Santorin en Grèce, sur les pentes des volcans italiens Etna et Vésuve, dans l'archipel des Açores au Portugal ou encore dans l'Oregon sur la côte ouest américaine... « A partir de ce moment, nous n'avons plus voulu ressembler à personne. Nous nous sommes émancipés dans notre façon de penser le vin », raconte Pierre Desprat. Et c'est ainsi que les chardonnays (blanc), gamay et pinot (rouge) de l'AOC côtes-d'auvergne sont devenus... des vins volcaniques.Des vins produits en altitude, entre 300 et 600 mètres, au milieu d'une chaîne de 80 volcans qui serpente jusqu'aux portes de Clermont-Ferrand. « L'altitude apporte une fraîcheur naturelle. Les sols basaltiques amènent des notes de pierre à fusil, une ...