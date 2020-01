Punaises de lit en Ile-de-France : ce fléau qui coûte très cher aux hôteliers

C'est un sujet dont les hôteliers n'aiment pas parler... Pourtant les punaises de lit, qui empoisonnent la vie de milliers d'habitants en Ile-de-France, infectent aussi ces lieux de passage par excellence. Il n'y a qu'à voir certains commentaires sur le site TripAdvisor. L'un d'eux, en date de novembre 2019 stipule ainsi au sujet d'un hôtel parisien : « Punaise de lit, aucun geste et surtout aucun traitement. Mieux vaut dormir dans sa voiture ! »Ces petites bêtes de moins de 7 mm, après avoir presque disparu dans les années 1950, ne cessent de proliférer en France ces dernières années. Tout le monde est touché et les demandes d'intervention auprès des sociétés spécialisées dans la désinfection augmentent régulièrement, chez les particuliers mais aussi les professionnels, comme les hôteliers.LIRE AUSSI > Punaises de lit : les escrocs s'engouffrent dans la brècheMême si la présence de ces insectes ne témoigne pas d'un problème d'hygiène, les répercussions sur l'image de l'hôtel peuvent être désastreuses. « L'hôtelier est victime dans ce genre d'affaire. Ce n'est pas que son établissement est sale, mais il a accueilli des gens qui ont apporté des punaises », insiste Jean-Marc Banquet D'Orx, président général de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Ile-de-France), le seul syndicat à avoir répondu à nos appels.«Ça traumatise les directeurs, on en parle entre nous, mais timidement»L'invasion des punaises de lit « c'est un problème important pour nous hôteliers », confirme-t-il. « Ça traumatise les directeurs, on en parle entre nous, mais timidement. » Attention sujet tabou.Au-delà de la réputation de l'établissement, « c'est un fléau qui coûte très cher ». Quand une chambre est infestée, « il faut changer la literie complète, le sommier, le matelas, ça peut aller de 300 à 10 000 euros selon la catégorie de l'hôtel, témoigne le ...