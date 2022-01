Puces électroniques, composants... Les pénuries vont coûter 100 milliards à l'industrie allemande sur deux ans

Le lobby industriel s'attend à une année "stop and go", alternant phases de croissance et de repli, avec toutefois une hausse de 3,5% du PIB.

(illustration) ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Les pénuries de matériaux et de composants sur les marchés mondiaux devraient coûter quelque 100 milliards d'euros à l'industrie allemande en 2021 et 2022, selon l'organisation du secteur BDI, qui estime que ces problèmes persisteront pendant une "longue période". " Les goulets d'étranglement freinent la création de valeur ajoutée de plus de 50 milliards d'euros par an en 2021 et en 2022", a indiqué Siegfried Russwurm, le président de la BDI, lors de la conférence de presse annuelle de l'organisation, jeudi 13 janvier.

"Malgré des carnets de commandes pleins, le manque de puces électroniques, de composants et de matières premières continuera à affecter la production pendant une longue période", a-t-il ajouté. La puissante industrie allemande est particulièrement affectée par cette crise à laquelle s'ajoutent "les restrictions liés à la pandémie de coronavirus (qui) plombent toujours une grande partie de notre économie", a-t-il affirmé.

L'organisation estime par ailleurs que le variant Omicron, qui progresse en Allemagne et dans une grande partie l'Europe actuellement, constitue un "risque pour l'économie". Pour cette raison, le lobby industriel s'attend à une année "stop and go", alternant phases de croissance et de repli, avec toutefois une hausse de 3,5% du PIB.

Evolution de l'inflation en Allemagne de janvier 1992 à novembre 2021, où elle a atteint un pic à 5,2% ( AFP / )

Le secteur manufacturier, pilier de la première économie de la zone euro, est plombé depuis plusieurs mois par l'offre insuffisante de certains composants et matières premières alors que les chaînes logistiques mondiales ont été désorganisées par la pandémie et que la reprise alimente une forte demande. Le secteur automobile, branche reine, souffre particulièrement du manque de semi-conducteurs, qui a forcé les constructeurs à réduire leur production ou même à fermer temporairement des usines. L'année 2021 a été une année noire pour ce marché, qui a chuté à son plus bas niveau depuis 30 ans: au total, seules 2,62 millions de voitures ont été immatriculées, une baisse de 10,1% sur un an.