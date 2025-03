Puces de Saint-Ouen: 3,5 tonnes de marchandises de contrefaçon saisies

Près de 3,5 tonnes de marchandises de contrefaçon, selon une première estimation, ont été saisies sur le marché aux puces de Saint-Ouen, a-t-on appris mercredi de source policière et auprès du parquet de Paris.

"A la suite d'un renseignement anonyme portant sur différents lieux de stockage et de vente des puces de Saint-Ouen, dont certains situés sur la commune de Paris, la SDLII (Sous-direction de lutte contre l'Immigration irrégulière) a interpellé cinq personnes" dimanche, a relaté le parquet.

Les interpellations ont eu lieu dimanche matin, vers 7H00, sur le marché aux puces de Saint-Ouen, selon une source policière.

Un homme, mis en cause par les premiers éléments de l'enquête, "a été remis en liberté et les investigations se poursuivent dans le cadre d'une enquête préliminaire", a ajouté le parquet.

Les quatre autres personnes "ont été laissées libres sans poursuites, aucun élément ne permettant de retenir leur implication dans le caractère contrefait de la marchandise", a-t-il précisé.

Une première estimation faisait état de 20 tonnes de marchandise contrefaite saisie.

"Si un certain nombre de cartons ont été saisis, le poids ne sera connu qu'au moment de la destruction et est évalué plutôt à 3,5 tonnes au maximum", selon le parquet.

Par ailleurs, les premières investigations n'ont pas démontré "de caractère organisé de cette vente de contrefaçon, mais a été découvert un atelier à Aubervilliers, dans lequel de fausses marques étaient apposées sur les vêtements destinés à la vente", a développé le ministère public.

Dans un premier temps, les soupçons portaient sur un réseau d'immigration irrégulière spécialisé dans l'exploitation de vendeurs à la sauvette et d'importation illégale de maroquinerie de contrefaçon en grandes quantités.

Lors de la perquisition du domicile du mis en cause à Dugny (Seine-Saint-Denis), 4.500 euros en espèces ont été saisis, a précisé la source policière.

Avec plus de cinq millions de visiteurs par an, le marché aux puces de Saint-Ouen est prisé des collectionneurs, décorateurs d'intérieur et des badaud.

Mais depuis des années, des boutiques écoulent de la marchandise de contrefaçon et empiètent sur le territoire des 1.400 antiquaires répartis sur neuf hectares au nord de Paris.