PUBLIREDAC Ces questions auxquelles personne ne sait répondre

Le but du jeu Fanzone est simple, il suffit juste de répondre vrai ou faux à la question qui est posée. Tout va bien, d'autant que personne ne vous demandera de répondre aux questions suivantes auxquelles personne, on dit bien personne dans l'histoire de l'humanité, n'a su répondre...

L'AS Saint-Étienne aurait-elle gagné la Ligue des champions si les poteaux avaient été ronds ?

Fumer nuit-il réellement aux performances sportives ?

Romário a-t-il vraiment marqué plus de buts que Pelé ?

Rappel des faits : après avoir éliminé le Dynamo Kiev en quarts et le PSV Eindhoven en demi-finale, l'AS Saint-Étienne se retrouve en finale de la Coupe des clubs champions européens face au grand Bayern Munich. Un match que les Verts vont dominer. Sauf que la chance est du côté des Allemands et du portier Sepp Maier qui est sauvé deux fois par ses montants. Malheureusement, les poteaux du Hampden Park de Glasgow avaient cette particularité d'être encore carrés et non ronds comme ceux des autres stades. Il n'en fallait pas plus pour que les supporters de Sainté mettent cette défaite 1-0 sur le dos de ces maudits poteaux carrés. Mais la géométrie n'est pas claire sur le sujet et il est impossible d'affirmer que les frappes de Dominique Bathenay et de Jacques Santini auraient terminé au fond des filets avec des poteaux ronds., la réponse semble être positive. C'est en tout cas ce que nous disent tous les médecins du monde. Sauf qu'il suffit de regarder les Coupe du monde de 1998 et de 2006 de Fabien Barthez, la saison 2017-2018 de Radja Nainggolan et les rencontres de Marco Verratti pour comprendre qu'il est possible d'enchaîner les bonnes performances tout en se grillant une petite cigarette dans le vestiaire. Sans parler de Johan Cruyff, fumeur invétéré qui a fait quelques bonnes choses dans sa carrière de joueur et d'entraîneur si l'on en croit les livres d'histoire. Bon après, sans la cigarette, peut-être que Fabien Barthez aurait stoppé le tir au but de Fabio Grosso et que le PSG aurait déjà remporté la Ligue des champions. Mais là aussi, personne n'a la réponse.Pelé a beau être aux yeux de tous l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football - si ce n'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com