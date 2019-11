PUBLIREDAC Ces minutes qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France de football

Depuis sa création, l'équipe de France a disputé une myriade de rencontres. Parmi ces milliers d'heures de match, voici les minutes qui ont véritablement écrit, d'une façon ou d'une autre, l'histoire des Bleus...



But de Franck Sauzée, au bout d'à peine 34 secondes ! En ce frileux mois de mars, Sauzée vient d'inscrire contre l'Albanie le but le plus rapide de l'histoire des Bleus.Louis Mesnier égalise face à la Belgique ! C'est le premier but de l'histoire de l'équipe de France au XXsiècle.Quelle accélération phénoménale dans ce 8de finale de la Coupe du monde 2018 ! À 37 km/h, Kylian Mbappé dépose tous les défenseurs argentins. Kylian Mbappé se joue de Mascherano et contraint Marcos Rojo à le faucher. Penalty transformé par Antoine Griezmann.La France et la RFA se rendent coup pour coup à Goteborg quand surgit Just Fontaine ! Magnifiques, les Bleus s'imposent 6-3 avec un quadruplé de Fontaine et terminent médaille de bronze de la Coupe du monde.En ce 30 juillet 1930, Lucien Laurent inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du monde, lors du match contre le Mexique à Montevideo.Les Bleus ne sont toujours pas sortis du bus quand Bongani Khumalo marque pour l'Afrique du Sud. La Coupe du monde 2010 est officiellement un fiasco et lesfestoient devant leur public.Pour l'inauguration du stade de France dans une ambiance givrée par le froid, Youri Djorkaeff tente sa chance des 25 mètres. Le goal espagnol a les mains congelées et renvoie difficilement. Zidane est à l'affût et marque le premier but de l'histoire du stade.But de Mamadou Sakho ! L'équipe de France ouvre la marque face à l'Ukraine. Et si les Bleus parvenaient à arracher la qualification pour la Coupe du monde au Brésil malgré leur défaite 2-0 à l'aller ?