Publicité et communication : le gouvernement hésite à aider le secteur

Les Français "ne vont pas revenir dans les magasins et recommencer à consommer s'ils ne sont pas incités", selon un PDG d'agence de communication.

Un panneau publicitaire à Neuilly-sur-Seine, le 23 mars 2020. ( AFP / FRANCK FIFE )

Cher et mauvais pour l'image : le gouvernement hésite a aider le secteur de la communication à sortir de la crise économique, malgré plusieurs appels de professionnels qui soulignent la publicité permettrait de relancer plus vite l'économie tout en soulageant les médias.

Selon plusieurs sources, le crédit d'impôt communication, demandé dès le début du confinement par plusieurs organisations professionnelles dont l'Union des marques et l'Udecam (qui représente les agences de communication), a été écarté du plan de relance. Au-delà d'un "coût exorbitant" de plus de 500 millions d'euros , la mesure n'aurait finalement bénéficié qu'aux entreprises qui ont de la trésorerie et qui n'ont donc pas besoin d'aide, explique l'une de ces sources.

"Tous les investissements publicitaires, même ceux déjà prévu, auraient bénéficié de 20% de réduction d'impôt" alors que le but est de susciter une dépense supplémentaire, ajoute un bon connaisseur du dossier. Bercy n'a pas souhaité commenter. Le ministère de la Culture et de la communication a pour sa part répondu qu'il n'y avait "pas d'arbitrage définitif à ce stade".

Conséquences pour les médias

Mais d'autres solutions sont mises en avant par les publicitaires pour essayer de réduire une perte de chiffre d'affaires dont l'estimation se précise : -23% sur l'année en France selon les chiffres de France Pub, publiés dans le Baromètre unifié du marché publicitaire, avec des conséquences sur les médias contraints à des plans d'économies.

Deux agences de communication (Heroiks et Repeat) ont ainsi rédigé chacune une lettre ouverte au ministre de l'Economie avec une même idée : faire financer par Bpifrance des campagnes publicitaires qui seront remboursées par les entreprises au bout d'un an.

"La publicité est très contributive à la création de PIB (produit intérieur brut) en stimulant de manière significative la demande", affirme le PDG d'Heroiks, Anthony Ravau. Le secteur met toujours en avant une étude commandée par la Fédération mondiale des annonceurs au cabinet Deloitte en 2017 : "un euro investi en publicité dans l'Union européenne peut générer en moyenne 7 euros pour l'économie" , et même près de 8 euros en France.

Inciter à utiliser l'épargne

Pendant le confinement, "une partie des consommateurs a épargné beaucoup d'argent. Ils ne vont pas revenir dans les magasins et recommencer à consommer s'ils ne sont pas incités" , ajoute Anthony Ravau. "L'idée de ces mesures est d'abord de limiter les pertes sur le deuxième semestre car on ne prévoit pas de rebond, il n'y aura pas de rattrapage", explique pour sa part Antoine Ganne, délégué général en charge des affaires publiques du Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV).

Mais "politiquement, ce n'est pas une thématique très porteuse" , reconnait l'un des acteurs du dossier. "Si vous commencez à dire que vous voulez arroser les annonceurs pour qu'ils puissent faire de la pub, je pense pas que ça permette de faire gagner des points de confiance auprès de nos compatriotes."

"On veut d'abord aider les médias", explique-t-on à Bercy, qui considère que le secteur de la communication bénéficiera in fine des mesures du plan de relance aux autres secteurs de l'économie.