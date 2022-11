PSG : Vivement 2023

Avant de s'envoler pour le Qatar, les Parisiens ont achevé une très belle première partie de saison en déroulant sur leur pelouse contre Auxerre. 41 points en championnat, aucune défaite, un jeu clairement plus emballant que la saison passée... Vivement la suite !

Fonce le bolide

L'Espagne, le Costa Rica, le Portugal, le Maroc, l'Argentine, le Brésil et bien sûr... l'équipe de France. Sept sélections que les supporters parisiens vont suivre avec attention dans les prochaines semaines au Qatar pour assister aux exploits de leur protégés, bien décidés à briller dans la plus belle des compétitions pour un joueur de foot. Au total, les Rouge et Bleu seront douze à défendre les couleurs de leur pays. "", glissait Christophe Galtier en conférence de presse. Autant d'hommes de base que le club espérera récupérer en pleine forme après le tournoi, pour poursuivre ce qu'il a parfaitement entamé depuis le début de la saison.Face à Auxerre, c'est en patrons que les champions de France ont mis un joli point final sur cette première phase de la saison . Avant de prendre la direction de Doha, pas moins de sept mondialistes étaient sur la pelouse au coup d'envoi pour une large victoire sans trop forcer. Voilà Paris toujours aussi seul en tête de la Ligue 1 malgré tous les efforts de Lens, avec 41 points récoltés sur 45 possibles, soit deux petits nuls laissés en route contre Monaco et à Reims . Neymar, Mbappé et compagnie avaient certes fait mieux avec 43 unités en 2018-2019 – une saison où ils avaient également éprouvé quelques difficultés à s'extirper de leur poule de Ligue des champions avec Liverpool et Naples –, mais sportivement, ce PSG semble tenir la route, sans mettre de côté le pain quotidien du championnat.La seule petite tâche est sûrement le mini couac inattendu en Ligue des champions, où les Parisiens ont dû se contenter de la deuxième place du groupe après un scénario rocambolesque et un carton de Benfica. Des Lisboètes avec lesquels Paris partage un point commun depuis le mois d'août : ne pas avoir connu la défaites toutes compétitions confondues (seules équipes des cinq grands championnats dans ce cas). "