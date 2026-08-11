PSG : une Supercoupe pour une super prépa

Quelques jours après le retour des Mondialistes à l'entraînement, les joueurs du PSG poursuivent leur « préparation » ce mercredi soir par une finale de Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Rien que ça. Un match au double enjeu : gagner un nouveau trophée et retrouver du rythme avant le début de la Ligue 1.

L’avion du Paris Saint-Germain a atterri à 12h30 à l’aéroport de Salzbourg ce mardi 11 août. En cette période propice aux vacances, les Parisiens ne posent pas leurs valises en Autriche pour randonner dans le Tyrol ou visiter le sublime opéra de Vienne. La bande de Vitinha s’est plutôt envolé pour continuer sa préparation par un match singulier : une Supercoupe d’Europe contre le solide vainqueur de la dernière Ligue Europa, Aston Villa.

Embed t.co…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com