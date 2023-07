PSG : une préparation à la petite semaine

Après trois matchs amicaux face à des adversaires plus faibles, le bilan parisien affiche seulement une victoire, un nul et une défaite. Les débuts de Luis Enrique sur le banc ne font pas rêver, mais l’extra-sportif est encore plus alarmant. En une semaine, Kylian Mbappé a été mis à l’écart, les rumeurs l’ont envoyé en Arabie saoudite, avant que ce ne soit finalement Marco Verratti qui soit sur le départ. Bienvenue à Paris Luis !

Au Paris Saint-Germain, les semaines gaguesques deviennent si récurrentes que cela devient un norme. Depuis sept jours, Luis Enrique a pu avoir un aperçu quasi exhaustif de ce que pourrait être son quotidien dans le club de la capitale. Même s’il a connu le Barça et son agitation permanente, le technicien espagnol pourrait rapidement être en proie aux mêmes tracas que Thomas Tuchel ou Christophe Galtier avant lui. La première victoire de la pré-saison face au Havre (2-0), vendredi dernier, n’a pas été fêtée bien longtemps. Alors en plein préparatifs pour s’envoler vers le Japon et sa tournée lucrative, les Parisiens apprennent dans la soirée que Kylian Mbappé ne sera pas de la partie. En conflit ouvert avec la direction depuis le début de l’été, le meilleur buteur de l’histoire du club est puni comme un vulgaire écolier. Contraint d’aller au coin avec Leandro Paredes, Abdou Diallo ou Timothée Pembélé, l’international français garde le sourire et continue d’attirer les convoitises du monde entier. Al-Hilal en aurait fait sa prochaine cible, évidemment pas découragé par les prix exorbitants.

Tournée vinaigre au Japon

À 24 ans, « Kyks » a repoussé d’un revers de main les offres saoudiennes. Finalement, le club le plus titré du pays préfère jeter son dévolu sur… Marco Verratti. Lui, semble plus enclin à céder aux sirènes du Royaume. Actuellement au Japon avec le reste du groupe, l’Italien a participé aux deux contre-performances du PSG face à Al-Nasr (0-0) et surtout la défaite de ce vendredi contre Osaka (2-3). Dans une ambiance pesante, les hommes de Luis Enrique avancent à tâtons et semblent loin du niveau de jeu des anciennes équipes dans lesquelles le coach a officié. À ce niveau, pas de quoi s’enflammer au bout de trois rencontres au rythme estival et alors que le mois d’août n’est même pas encore commencé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com