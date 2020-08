PSG : Tuchel, 149 secondes de répit

Alors qu'il jouait son avenir sur le banc du PSG face à Bergame, Thomas Tuchel est devenu le deuxième entraîneur, le premier depuis 25 ans, à hisser le club de la capitale dans le dernier carré de la Ligue des champions. Une qualification obtenue dans des circonstances incroyables et qui permet à l'Allemand d'envisager son avenir autrement à Paname, en attendant la suite...

Un bilan comptable indécent, mais...

Tuchel

149 secondes, à peine le temps de se faire la moitié du tube légendaire de Ménélik. C'est pourtant le laps de temps qui s'est écoulé entre le but de Marquinhos et celui de Choupo-Moting. 149 secondes qui ont changé le destin d'un quart de finale de Ligue des champions, mais aussi l'avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. L'Allemand serait-il toujours l'entraîneur du club de la capitale sans cette fin de match incroyable ? Sans doute pas malgré un quadruplé national. Encore sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG, Tuchel jouait gros à Lisbonne, quasiment sa tête, un an après l'échec inexplicable de Manchester United. À quoi pensait-il, sur sa glacière, à quelques minutes de la fin ? L'élimination lui a forcément traversé l'esprit., concède-t-il au micro de RMC Sport après la rencontre. Et puis il y a eu ce moment de grâce. Cette folie. Ce coup du destin, de chance., poursuit-il. Thomas Tuchel est donc le premier coach depuis Luis Fernandez à hisser le PSG dans le dernier carré de la C1 en attendant la suite.Cela fait-il de lui, de facto, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du club ? Bizarrement, la place de l'Allemand au panthéon parisien est difficile à évaluer. Sur le papier, cela donne 102 matchs dirigés pour une moyenne de 2,44 points par match avec des chiffres affolants : 80 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 293 buts inscrits, 97 encaissés. Mais il y a Manchester, il y a la finale de la Coupe de France 2019 face à Rennes, il y a la fin de saison dernière en roue libre, des éléments qui noircissent le tableau.