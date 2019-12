PSG, Stade Toulousain, handball : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Le PSG assure, Marseille cale et Lyon s'inclineEn terres stéphanoises, le Paris Saint-Germain (1er) a poursuivi sa série de victoires. Les hommes de Thomas Tuchel ont facilement dominé l'AS Saint-Étienne (0-4), réduit à 10 peu avant la demi-heure de jeu. Derrière, l'Olympique de Marseille (2e) a concédé le match nul à Metz (1-1) tandis que Lille (3e) a conforté sa place sur la troisième marche du podium grâce à son succès face à Montpellier (2-1). Dans les autres rencontres du championnat, l'Olympique lyonnais (8e) s'est incliné sur le fil face à Rennes (0-1), Reims (6e) s'est imposé à Toulouse (0-1), Nantes (5e) a réussi son déplacement à Nîmes (0-1) alors que Strasbourg (14e) a surpris Bordeaux (0-1). Enfin, Nice (13e) a fait match nul sur la pelouse de Brest (0-0), tout comme Monaco (9e) à Angers (0-0) ou encore Dijon (16e) à Amiens (1-1).En Ligue 2, Lorient (1er) a conservé sa place en tête du classement grâce à un cinquième succès consécutif face à Auxerre (1-0). Les Merlus devancent ainsi les Lensois (2e), victorieux sur la pelouse d'Ajaccio (1-2). Le club corse complète le podium.LE TOUR D'EUROPE. Les Reds, le Barça et l'Inter toujours leadersEn Premier League, Liverpool (1er) persiste et signe. Toujours invaincus en championnat, les Reds ont signé leur seizième victoire de la saison face à Watford (2-0), grâce notamment à un doublé de Mohamed Salah. Derrière, le Leicester (2e) a consolidé sa place de...