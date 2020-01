PSG-Saint-Etienne (6-1) : revivez la démonstration des Parisiens

Le Paris Saint-Germain a su recevoir Saint-Etienne avec la manière (6-1), ce mercredi, au Parc des Princes, en quarts de finale de la Coupe de la ligue.L'essentielUn match parfait pour Icardi. L'Argentin a inscrit le premier but de la rencontre au bout d'une minute et cinquante secondes. Il a réitéré trois minutes après le retour des vestiaires, puis un peu avant l'heure de jeu. Auteur d'un triplé, il a aussi servi Mbappé sur le sixième but. Le défenseur stéphanois Fofana a facilité la vie des Parisiens en écopant de deux cartons jaunes en une demi-heure. Face à des Verts réduits à dix, Neymar, parfaitement lancé par Di Maria, a battu Jessy Moulin d'un joli piqué (39e). Un contre-son-camp (42e) avait conclu la première période cauchemardesque de l'ASSE. Revivez la rencontre minute par minute :Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Prochain rendez-vous : dimanche, 21 heures, pour PSG-Monaco. Bonne soirée à tous ! 90+1 Et c'est fini ! Le PSG roule sur des Verts rapidement réduits à dix, avec un Icardi flamboyant, auteur d'un triplé. 85' Baisse de rythme. Le match se calme un peu alors qu'on se dirige vers la fin du temps réglementaire. 80' Edinson Cavani marque... mais Mbappé, passeur, est signalé hors-jeu.78' On est passé tout près du but de l'année ! Sur une transversale de Cavani, Neymar laisse passer le ballon vers Mbappé. A l'extérieur de la surface, la pépite de Bondy tente... un coup du foulard. Ca passé à côté mais le Parc rugit de plaisir !73' Icardi sort, remplacé par Cavani. Paredes rentre à la place de Marco Verratti. 72' Cabaye transforme en deux fois. L'ancien Parisien ne célèbre pas. 6-1 pour Paris.70' Penalty pour Saint-Etienne ! Di Maria se jette à l'entrée de la surface, sur une situation stéphanoise. 66' MBAPPE S'INVITE ! Superbement envoyé en profondeur par Di Maria, Icardi rend la politesse à l'ancien Monégasque qui se jette dans le but vide. 6-0 ...