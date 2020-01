PSG, Real, Champions Cup : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Monaco tient tête au PSG, l'OM rit, l'OL aussiEn clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (1er) recevait l'AS Monaco (8e) au Parc des Princes. Et pour ce premier choc de l'année 2020, les 22 acteurs de cette rencontre ont été à la hauteur de l'évènement. Les Monégasques ont tenu tête aux Parisiens et ont décroché le match nul sur la pelouse du Parc des Princes (3-3). Les hommes de Thomas Tuchel concèdent ainsi leur premier match nul de la saison.Vendredi, l'Olympique de Marseille (2e) l'a emporté (0-1) sur la pelouse du Stade rennais (3e) grâce à un but en toute fin de rencontre signé Kévin Strootman. Les Olympiens restent ainsi sur une série de dix matches sans défaite toutes compétitions confondues et confortent leur place de dauphin. Enfin samedi, l'Olympique lyonnais (7e) aura tremblé jusqu'au bout face aux Girondins de Bordeaux (13e). Après avoir été mené dès le premier quart d'heure, les hommes de Rudi Garcia ont réussi à renverser le cours du match (1-2). Dans les autres rencontres du championnat, Nantes (4e) l'a emporté à Saint-Étienne (0-2), Lille (5e) s'est incliné à Dijon (1-0), Montpellier (6e) a renversé Amiens (1-2), Brest (14e) a surclassé Toulouse (2-5), Metz (17e) a pris le meilleur sur Strasbourg (1-0), Nîmes (19e) a vaincu Reims (2-0) tandis qu'Angers (9e) et Nice (11e) se sont séparés sur un match nul (1-1).LE TOUR D'EUROPE. Le Real sacré, Liverpool indomptable, la Juve...