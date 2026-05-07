PSG : ramener le foot à la raison

Huit jours après avoir surfé sur l'euphorie du match aller, les Parisiens ont démontré qu'ils maîtrisaient tout autant leur sujet lorsque le jeu répondait à nouveau à une certaine logique et qu'il leur fallait souffrir en conséquence. Y a-t-il encore des scénarios de match où ce PSG n'est pas à son aise ?

Cette fois, pas de cotillons, ni de confettis. Sans prévenir, la thématique avait changé, au moment où tout l’écosystème du ballon rond s’attendait à s’envoyer une deuxième portion de caviar. Huit jours après la sauterie du Parc des Princes, qui restera dans les mémoires y compris pour ses longues heures à débattre de la place de ce match dans la grande histoire du football, le football avait retrouvé sa raison. L’ouverture du score précoce d’Ousmane Dembélé sur la pelouse de l’Allianz Arena laissait pourtant envisager un nouveau feu d’artifice, une nouvelle ode au football total. Il n’en a rien été. Contrairement à son homologue parisien, le public munichois a eu droit à un choc au sommet, certes, mais bien plus conventionnel.

3 - Le Paris SG va disputer sa troisième finale de C1, plus que tout autre club français. Toutes nationalités confondues, le PSG est le premier club à enchaîner deux finales dans la compétition depuis Liverpool en 2017/18 puis 2018/19. ÔVilleLumière. pic.twitter.com/2n2KHyHF3S…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com