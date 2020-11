PSG, pas le choix, faut gagner

Le Paris Saint-Germain a beau débarquer à Leipzig pour son match de Ligue des champions sans la majeure partie de ses cadres blessés (Neymar, Verratti, Icardi, Mbappé, Bernat), les hommes de Thomas Tuchel n'ont - déjà - pas le droit à l'erreur s'ils veulent continuer l'aventure en C1.

Souviens-toi l'été dernier

L'Atalanta l'a prouvé il y a quelques mois : il est possible de faire un quart de finale de Ligue des champions en ayant perdu ses trois premiers matchs de poule. Partant de cet exemple, le Paris Saint-Germain n'aurait donc pas trop à s'inquiéter après s'être incliné lors de son match d'ouverture au Parc des Princes face à Manchester United (1-2), une semaine avant de s'être imposé à Istanbul contre Ba?ak?ehir (2-0). Ça, c'est pour la version optimiste. Les pessimistes, eux, voient lesqui caracolent en tête du groupe et le PSG qui va devoir se battre avec le RB Leipzig pour la seconde place. Avec, comme champ de bataille, cette double confrontation qui arrive et dont la première manche se déroule en Allemagne, sans la moitié des titulaires. Et pourtant, le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment d'autres options que de revenir avec la victoire. Et tant pis si cela se fait avec un jeu loin d'être alléchant.Retour trois mois en arrière. Victorieux sur le fil de l'Atalanta en quarts de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affronte justement ce même RB Leipzig au tour suivant. Et plus que la victoire 3-0 face au club allemand, c'est le jeu déployé par les Parisiens ce soir-là qui reste dans la mémoire des supporters. Jamais les hommes de Thomas Tuchel n'avaient, en match décisif de Ligue des champions, rendu une si belle copie en matière de qualité de jeu. Or, e ce début de saison 2020-2021, ce n'est pas vraiment la même limonade, notamment en C1. Et il y a fort à parier que ce n'est pas parce que le PSG retrouve le RB Leipzig qu'il va aussi retrouver son niveau du 18 août dernier.Déjà car les absents sont nombreux - Neymar, Mbappé, Verratti, Icardi, Draxler, Bernat -, que Marquinhos devrait à nouveau jouer dans l'entrejeu pendant que Danilo Pereira héritera de la défense et que les joueurs sont fatigués Lire la suite de l'article sur SoFoot.com