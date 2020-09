PSG-OM : Florian Thauvin, nouveau millésime

Ouf, Florian Thauvin n'est pas fini pour le football ! Après quinze mois passés dans un tunnel, le champion du monde a fêté son vrai retour sur les terrains avec une prestation XXL contre Brest il y a quinze jours. À moins d'un an de l'Euro, le joueur de 27 ans a envie de s'éclater et compte rattraper le temps perdu avec l'OM cette saison. Le PSG est prévenu.

Paris S-GMarseille le 13/09/2020 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

La renaissance a commencé à Brest par un geste de classe et un sourire de soulagement. Il y a quinze jours, à l'occasion de la première sortie de l'OM cette saison en Ligue 1, Florian Thauvin a fêté son grand retour avec sa spéciale après vingt minutes de jeu : une frappe enroulée du gauche pour nettoyer la lucarne de Larsonneur et permettre aux visiteurs d'ouvrir leur compteur en 2020-2021. Vingt minutes, c'est aussi le triste temps de jeu gratté par le champion du monde la saison dernière. C'est simple, l'attaquant s'était contenté de deux petites apparitions : une en septembre contre Saint-Étienne avant de se faire enfin opérer de la cheville, et une autre en mars face à Amiens, juste avant que la crise sanitaire ne pointe le bout de son nez et ne mette fin au championnat., admettait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com