29/11/2023

PSG-Newcastle : l’arbitre VAR n’arbitrera pas son prochain match

Une décision qui ressemble à des excuses.

Présent dans la salle du VAR mardi soir pour la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle (1-1), Tomasz Kwiatkowski ne sera finalement pas à son poste pour la rencontre de ce mercredi soir entre la Real Sociedad et le RB Salzburg. Selon une information du Guardian , l’UEFA a relevé l’arbitre polonais de ses fonctions pour ce match suite au penalty accordé au PSG dans le temps additionnel de la rencontre, qui a permis aux Parisiens d’arracher un point et de rester en vie dans la compétition.…

