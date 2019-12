PSG-Nantes : Waldemar Kita, un président sans filtre

Qui est vraiment Waldemar Kita, 66 ans, émigré polonais, qui avec son seul diplôme d'optique s'est construit une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros ? Fier de cette réussite entrepreneuriale, l'homme de 65 ans vit une trajectoire beaucoup plus mouvementée avec le FC Nantes que le PSG affronte ce mercredi (21h05) et qu'il dirige depuis 2007. Courtois, respectueux, obsédé par son image - il s'entretient régulièrement, choisit ses vêtements avec soin, vérifie maladivement l'érosion du temps sur son visage -, il avance dans l'existence avec une foi en lui qui en sidère plus d'un. Un jour, il dira à Henri Michel, légende du FC Nantes, 57 sélections en équipe de France : « Si vous m'aviez connu plus tôt, vous auriez progressé plus vite. »L'un de ses amis témoigne : « Waldemar échappe à toutes les grilles de lecture habituelles. Il pense qu'il a vu la Vierge et qu'elle lui a parlé. Il entre dans un restaurant étoilé et court expliquer au chef comment faire des sauces. Il est habité par le sentiment d'être le meilleur. » Un autre le décrit comme « généreux et sympathique » et appuie : « Son problème, c'est qu'il n'a pas de filtre. Au bout de dix minutes, il va te dire que ta chemise est sympa, mais qu'elle ne va pas avec tes chaussures. » Franck Belhassen, agent de Valentin Rongier, complète : « Ce n'est pas un bluffeur ou un dissimulateur. Il dit immédiatement ce qu'il pense et ce qu'il souhaite. Son passé a formé sa personnalité, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. »«Il est habitué à tout décider et a du mal à déléguer»Waldemar Kita nuance mais assume un style aussi tranchant que son regard bleu acier, notamment au FC Nantes : « Je mets beaucoup de millions sur la table, c'est normal que je dise ce que je pense. » En la matière, le dirigeant, dont le lancement dans l'agrandissement de pénis en 2016 a fait beaucoup parler le football français, ...