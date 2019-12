PSG-Nantes : Layvin Kurzawa, une relance sans éclat

Du canapé au terrain en un rien de temps. À la surprise générale, Thomas Tuchel a tenté une énième relance de Layvin Kurzawa à l'occasion de la réception de Nantes, ce mercredi soir. Lors des deux dernières rencontres, l'ancien Monégasque n'était même pas apparu dans le groupe. La dernière de ses quatre titularisations précédentes remontait au 9 novembre à Brest.Une situation dictée par l'effectif pléthorique du PSG et par la régression continue du joueur dans la hiérarchie depuis des mois. « Pour Layvin, c'est peut-être encore plus compliqué que pour Choupo-Moting, avait expliqué la veille Thomas Tuchel. Il est un spécialiste du côté gauche. On peut débuter avec Juan et avoir Abdou sur le banc de touche, qui peut jouer à gauche et dans l'axe. Je ne peux choisir que six joueurs. Ils ne doivent pas lâcher et rester patients. »Paris ne s'opposera pas à son départL'Allemand a profité de la suspension de Kimpembe pour donner du temps de jeu à Diallo dans l'axe et à Kurzawa dans le couloir. Ce choix permet de maintenir dans le coup un joueur dont l'entraîneur a déjà salué cette saison la qualité d'entraînement, mais aussi l'émotivité.Pas facile, dans le contexte actuel pour « Kurz » de briller. Il a livré un match terne, même s'il s'est illustré par un très bon centre pour Mbappé, un peu court (24e), et deux probants retours défensifs (40e et 68e). Le reste du temps, le gaucher a manqué d'agressivité, préférant souvent contenir ses adversaires sans prendre le risque d'intervenir. Une illustration de son manque de confiance, qui a permis à Nantes de souvent attaquer de son côté et de centrer confortablement.Cette apparition a le mérite de remettre quelque peu Kurzawa en vitrine, à l'approche du mercato. Le PSG ne s'opposera évidemment pas à un départ, à six mois du terme de son contrat qui ne sera pas renouvelé, sauf incroyable rebondissement. Il est peu probable que la ...