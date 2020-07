PSG-Lyon : comment te dire adieu

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais se retrouvent vendredi soir, dans un Stade de France qui sonnera encore creux, pour la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Une soirée particulière qui ressemble surtout à une répétition générale pour les deux équipes avant leurs rendez-vous européens du mois d'août.

Paris S-G Lyon le 31/07/2020 à 21:05 Coupe de la Ligue Diffusion sur

Derniers réglages

Elle n'aura jamais eu la popularité de sa cousine éloignée mais la Coupe de la Ligue aurait sûrement eu le droit de finir son histoire dans un contexte plus léger. Après un sursis de quatre mois, crise sanitaire oblige, la compétition créée en 1995 va enfin pouvoir tirer sa révérence devant moins de 5000 privilégiés au Stade de France. Une drôle de fin pour un tournoi qui n'existera plus la saison prochaine, faute de diffuseur, pour le plus grand plaisir de ses détracteurs. Les patrons de la LFP, eux, vont se contenter du lot de consolation : une affiche de rêve, a priori, entre le Paris Saint-Germain et Lyon, qui devaient initialement se retrouver le 4 avril dans une enceinte dyonisienne pleine à craquer. La réalité est finalement bien différente : si les deux clubs comptent bien sûr mettre la main sur l'ultime trophée doré, ils souhaitent aussi se servir de cette rencontre pour préparer leurs échéances européennes.