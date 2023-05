information fournie par So Foot • 12/05/2023 à 16:10

PSG : Lionel Messi sera titulaire contre Ajaccio

L’autorité du PSG…

Initialement suspendu deux matchs par son club, en raison d’un voyage non autorisé en Arabie saoudite, Lionel Messi devrait retrouver les terrains plus tôt que prévu. Ce vendredi après-midi en conférence de presse, Christophe Galtier a en effet évoqué la semaine de l’Argentin, revenu à l’entraînement dès mardi : « On a accueilli son retour avec plaisir. Il s’est entraîné tout au long de la semaine avec une envie de jouer pour l’équipe. […] Je lui ai parlé, dès son retour mardi. Je l’ai trouvé très serein, très motivé à jouer, à glaner encore un titre de champion de France supplémentaire. À partir de tous ces éléments, oui il va démarrer demain. » Le PSG devrait donc défier l’AC Ajaccio ce samedi avec La Pulga dans ses rangs, pour la 36 e journée de Ligue 1.…

