PSG-Lille : le long tunnel de Timothy Weah

Première tête d'affiche du recrutement lillois en juin 2019, Timothy Weah appelait de ses vœux un début d'aventure accompli. Mais lors d'un banal entraînement à la fin du mois d'août, une déchirure musculaire aux ischio-jambiers est venue contrarier un préambule encourageant. Avant cela, le fils de « Mister George », légende PSG et Ballon d'or 1995, désormais président du Liberia, avait été titularisé lors de la victoire inaugurale en championnat face à Nantes le 11 août (2-1).« Il y aura un petit peu de retard quant à son retour », déclarait son entraîneur Christophe Galtier fin septembre en raison d'une cicatrice peinant à se résorber et de la persistance d'une douleur. Rebelote début novembre : « On fait en sorte que Timothy Weah soit opérationnel après la coupure internationale, pour le match face à Paris ». Mais l'attaquant de 19 ans, confronté à la première longue blessure de sa jeune carrière, ne croisera pas ce vendredi son ancien club. LIRE AUSSI > Timothy Weah : «J'ai envie de suivre les traces de mon père»Depuis une semaine, il suit un programme de soins dans un centre de récupération madrilène parmi les plus réputés. Notamment fréquenté par Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, ce pôle médical collabore étroitement avec le LOSC. Chargé de la récupération physique des joueurs pros, l'Espagnol Eduardo Parra Garcia l'a accompagné à Madrid. Durant son séjour de trois semaines, il demeure quotidiennement en contact avec un préparateur physique lillois.Vers un retour après la trêve hivernale ?L'actuel cinquième de Ligue 1 compte énormément sur Timothy Weah, sous contrat jusqu'en 2024. Arrivé cet été pour près de 10 millions d'euros, il est escorté depuis son adolescence par une flatteuse réputation. Champion de France U17 avec le PSG, il est lancé en Youth League à seulement 16 ans. En Ligue 1, ses débuts en mars 2018 avec le club parisien sont remarqués.« ...