PSG : les zones d'ombre de Leonardo

Vingt-six années ont passé, mais les images font toujours aussi froid dans le dos. Le 4 juillet 1994, dans la fournaise du Stanford Stadium (Californie), le Brésil et les États-Unis s'opposent en huitième de finale de la Coupe du monde organisée au pays de l'oncle Sam. À la 43e minute, Leonardo, titulaire sur l'aile gauche de la Seleção, bloque une tentative de dribble de son adversaire direct, Tob Ramos.L'Américain se venge par un geste d'antijeu en accrochant la manche du Brésilien. Mais ce n'est pas grand-chose, comparé à ce que s'apprête à faire l'arrière gauche de l'équipe future championne du monde : Leonardo assène en effet un furieux coup de coude au visage de son adversaire, qui tombe instantanément, se tordant de douleur sur la pelouse. Il restera plusieurs mois à l'hôpital, victime d'une fracture du crâne. Presque vingt ans plus tard, l'ambiance est nettement différente dans les entrailles du parc des Princes, ce 6 mai 2013. Le Paris Saint-Germain et le Valenciennes FC viennent de se quitter sur le score nul d'un but partout. Un pénalty accordé en fin de match aux nordistes empêche les Parisiens de fêter un nouveau titre de champion de France. Devenu directeur sportif du club de la capitale depuis deux ans, Leonardo pète les plombs et bouscule vigoureusement l'arbitre de la rencontre, M. Castro, devant les caméras de télé. Pour ce geste, il écope de neuf mois ferme de suspension de toutes fonctions officielles, ce qui précipite...